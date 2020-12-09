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Газета "Кишиневские новости"

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В Одесской области не могут избавиться от Ленина

09 декабря
18:11 2020
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Калачевский сельский совет Болградского района Одесской области упорно отказывается демонтировать в населенном пункте памятник Владимиру Ленину, сообщает «Думская».

Этот последний в регионе монумент подобного рода местные власти должны снести, поскольку так велит Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». В ответ на обращение организации «Декомунізація. Україна» с требованием ликвидировать монумент, секретарь исполкома совета Анна Аврамова ответила: «Вопрос демонтажа памятника Ленину неоднократно выносился на обсуждение жителей села, на рассмотрение сельского совета, но поддержки депутатов и жителей села относительно выделения средств на эти цели не получено». Пока Ленин по-прежнему стоит в центре села.

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