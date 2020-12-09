Глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль объявил, что стране к 2070 году не будут нужны ни нефть, ни газ, ни уголь, сообщает «Военное обозрение».

Подобного рода прогноз вызвал недоумение как у политиков, так и широкой публики. «Уже в ближайшее время мы готовы отказаться от использования угля. Мы войдем в безугольный альянс, будем постепенно закрывать шахты. Мы будем приближаться к энергетической нейтральности. Но для этого нам понадобится международня техническая и финасовая поддержка», – намекнул внешним партнерам премьер. В соседней Польше идет активная добыча угля. Киев его покупает по возможности в США и Южно-Африканской республике. Шахты Кузбаса оказались по ту линию фронта, и чтобы не поддерживать финансово «сепаратистов» власти отказались закупать там уголь. Может, без него украинцы и доживут до 2070-го, но вот без нефти и газа…