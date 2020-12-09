Матч шестого тура этапа Лиги чемпионов между турецким «Истамбул Башакшехир» и французским ПСЖ был остановлен на 14-й минуте из-за якобы инцидента рассиского характера между одним из игроков стамбульского клуба и членами судейской команды, сообщает Би-Би-Си.

Главный арбитр встречи Овидиу Хацеган показал бывшему игроку сборной Камеруна Пьеру Вебо красную карточку. В ходе выяснения отношений резервный арбитр Себастьян Колтеску, как утверждают турецкие игроки, использовал рассистские термины. Футболисты «Истамбула» в знак протеста покинули поле. Было принято решение перенести матч. По словам запасного игрока турецкой команды Демба Ба, арбитр произнес слова этот «черный парень». «Ты никогда не говоришь белый парень. Почему ты сказал этот черный парень?», – возмущался Демба, и тоже получил красную карточку. «”Negru” по-румынски означает “черный”. И я не расист», – ответил Колтеску. Демарш турок поддержали и французские игроки. При этом президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя происшедшее, заявил, что конфликт на футбольном поле демонстрирует «насколько сильны рассистские тенденции в современной Франции». Между тем, судейская команда была из Румынии.