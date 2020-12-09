Перед зданием Национального собрания Армении проходит многочисленный митинг Движения по спасению Родины. Собравшиеся требуют отставки правительства Никола Пашиняна, сообщает News.am

Сегодня в Ереване проходят акции неповиновения, протестующие перекрыли несколько улиц. За несколько часов до начала митинга представители правоохранительных органов взяли в плотное кольцо здание парламента. Протестующие выкрикивают лозунги «Никол – предатель», «Никол, уходи». Сам Пашинян находится в Национальном собрании и пока никак не реагирует на требования митингующих. После неудачной для Армении 44-дневной войны с Азербайджаном, большая часть политикума страны требует отставки премьер-министра.