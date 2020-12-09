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Газета "Кишиневские новости"

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В Армении протестующие требуют отставки премьера Пашиняна

09 декабря
18:06 2020
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Перед зданием Национального собрания Армении проходит многочисленный митинг Движения по спасению Родины. Собравшиеся требуют отставки правительства Никола Пашиняна, сообщает News.am

Сегодня в Ереване проходят акции неповиновения, протестующие перекрыли несколько улиц. За несколько часов до начала митинга представители правоохранительных органов взяли в плотное кольцо здание парламента. Протестующие выкрикивают лозунги «Никол – предатель», «Никол, уходи». Сам Пашинян находится в Национальном собрании и пока никак не реагирует на требования митингующих. После неудачной для Армении 44-дневной войны с Азербайджаном, большая часть политикума страны требует отставки премьер-министра.

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