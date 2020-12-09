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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове правые партии торпедируют принятие бюджета на 2021 год

09 декабря
18:01 2020
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Председатель парламентской фракции Партии платформа «Достоинство и правда» Александр Слусарь заявил на брифинге, что с коллегами разработал три десятка поправок к проекту налогово-бюджетной политики на 2021 год, сообщает ИНФОТАГ.

По мнению политика концепция докумнета, принятого пока в первом чтении, принесет немалые издержки: бизнесменам, банковским вкладчикам, диаспоре, органам местной власти и даже людям с ограниченными возможностями. Слусарь уверен – для предпринимателей надо ввести налоговые послабления, отменить повышение НДС на сельхозпродукцию, и не начислять налоги по депозитам для физических лиц. Депутат пригрозил властям: если налогово-бюджетная политика на 2021 год будет одобрена во втором чтении, то он с колегами обратится в Конституционный суд.

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