Председатель парламентской фракции Партии платформа «Достоинство и правда» Александр Слусарь заявил на брифинге, что с коллегами разработал три десятка поправок к проекту налогово-бюджетной политики на 2021 год, сообщает ИНФОТАГ.

По мнению политика концепция докумнета, принятого пока в первом чтении, принесет немалые издержки: бизнесменам, банковским вкладчикам, диаспоре, органам местной власти и даже людям с ограниченными возможностями. Слусарь уверен – для предпринимателей надо ввести налоговые послабления, отменить повышение НДС на сельхозпродукцию, и не начислять налоги по депозитам для физических лиц. Депутат пригрозил властям: если налогово-бюджетная политика на 2021 год будет одобрена во втором чтении, то он с колегами обратится в Конституционный суд.