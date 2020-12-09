На заседании правительства министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой предложил отозвать с должности посла в Российской Федерации Андрея Негуцу.

«Очевидно, что это предложение – следствие постыдного происшествия, случившегося несколько дней назад. Ясно, что ответственность за случившееся, как минимум косвенно, лежит на главе дипмиссии», – заметил по этому поводу премьер Ион Кику. Напомним, 5 декабря микроавтобус с дипломатическими номерами был задержан на КПП Паланка. В автомобиле оказались анаболики и психотропные вещества на сумму около 100 тысяч евро. Скандал только разгорается. «Мы так скоро заслужим в Европе печальную славу контрабандистов, использующих дипмисии, что-то у вас не работает, исправьте ситуацию», – обратился Кику к Чокою.