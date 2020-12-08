Президент Игорь Додон сказал, что испытал чувство дежавю в воскресенье, когда Майя Санду устроила акцию протеста в центре Кишинева. Глава государства заявил в эфире телеканала, что на этой акции протеста присутствовали те же лица, что и на демонстрации в июне 2019 года, организованной Демократической партией, которую возглавлял в то время Владимир Плахотнюк.«Примерно те же лица: Филип, Канду, Дьяков. Но добавились Майя Санду, Усатый, который бегал среди народа, Настасе, Цику. Только они не пошли бросать птиц во двор президентского дома, а лица такие же», – сказал президент.Игорь Додон повторил, что этот протест не имеет смысла: Майя Санду победила на президентских выборах, законы, с которыми она не согласна, могут быть оспорены в Конституционном суде, а способ инициирования досрочных выборов может обсуждаться между парламентскими фракциями.«У меня такое впечатление, что кто-то планировал свою акцию протеста после 15 ноября на случай, если они проиграют выборы. А теперь, если это задумано, нужно было идти дальше. Осталось найти причину, чтобы поднять народ», – сказал Додон.Президент раскритиковал решение вывести тысячи людей на улицы во время пандемии, которое назвал циничным. По словам Додона, врачи, наблюдавшие за этой акцией протеста, задавались вопросом, понимали ли организаторы, что медики сейчас борются за каждую койку.Глава государства также заявил, что этот протест не имел цели.«Это было стремление вывести людей на улицы, чтобы показать, что некто – великий лидер. Хорошо, вывели людей и что будет дальше? Какова была цель этого митинга? Люди ждут результатов», – сказал Игорь Додон.