Расходы на это мероприятие будут стоить в несколько раз дороже, чем были 4 года назад.

Об этом глава государства Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале.

«Последние 10 дней – 2 недели коллеги из администрации президента ведут дискуссии с представителями команды Майи Санду. Обсуждают, сколько будет человек на инаугурации. Они сначала хотели до 50, теперь уже всех 101 депутата и еще 50-60 человек, дипломатический корпус. Всё меняется каждый день. Уже есть примерная смета расходов – церемония обойдётся в несколько раз дороже, чем моя инаугурация 4 года назад», – сказал он, отказавшись вдаваться в подробности. Додон также отметил, что протокол предусматривает, что экс-президенты приглашаются на мероприятие.

«Если Майя Санду решит по-другому – это её дело. Когда я вступал в должность, я пригласил всех бывших президентов. Тогдашний глава государства ждал меня в здании на Йорга, у нас были протокольная дискуссия и процедуры. Как поступит Майя Санду – решать ей», – добавил он. Игорь Додон также подчеркнул, что церемония инаугурации в этот раз пройдёт в восстановленном здании администрации президента, к которому ему удалось вернуть доверие граждан. Глава государства выразил надежду, что так будет и после мандата Санду. «Если, конечно, она не напишет заявление об увольнении раньше, как это было с должностью премьер-министра. Но желаю ей успехов», – подытожил он.