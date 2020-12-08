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Газета "Кишиневские новости"

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Закон о подчинении СИБ парламенту опубликован в Monitorul Oficial

08 декабря
20:51 2020
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Глава государства Игорь Додон промульгировал закон о СИБе еще на прошлой неделе. Информацию подтвердили в пресс-службе президента.

«Законопроект о переходе Службы информации и безопасности в подчинение парламенту, который был принят депутатами 3 декабря 2020 г. был промульгирован на второй день, 4 декабря 2020 г, заявили в президентуре, передает breakingnews.md.

Сегодня поправки к закону о СИБе были опубликованы в Monitorul Oficial.

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