Глава государства Игорь Додон промульгировал закон о СИБе еще на прошлой неделе. Информацию подтвердили в пресс-службе президента.

«Законопроект о переходе Службы информации и безопасности в подчинение парламенту, который был принят депутатами 3 декабря 2020 г. был промульгирован на второй день, 4 декабря 2020 г, заявили в президентуре, передает breakingnews.md.

Сегодня поправки к закону о СИБе были опубликованы в Monitorul Oficial.