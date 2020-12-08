Гражданский активист Михаил Ахремцев на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, что он обратился в судебные органы с просьбой вынести решение о правомочности занятия Майей Санду поста президента Республики Молдова в связи с наличием у нее гражданства Румынии.

«Наличие второго гражданства у главы государства приводит к конфликту интересов, поскольку присяга, которую Майя Санду принесла при получении гражданства Румынии, несовместима с ее доступом к государственной тайне и статусом Верховного главнокомандующего», — заявил Ахремцев.

По его словам, гражданка Румынии Майя Санду решила не отвечать гражданам Молдовы на открытое письмо, в котором активисты просили ее определиться с тем, какой из двух стран она служит: Молдове или Румынии.

«Вместо этого, она лишь обмолвилась в эфире одной из передач, что «для себя лично не видит в своём гражданстве проблемы». В то же самое время, митинг 6 декабря, организованный в ее поддержку, очень четко продемонстрировал приоритеты госпожи Санду. На митинге 6 декабря в поддержку госпожи Санду на сцене выступали исключительно граждане Румынии – граждане Молдовы к микрофону допущены не были. Таким образом, мы можем уже сейчас четко наблюдать зарождающиеся усилиями партии ПДС и госпожи Санду попытки разделения общества на людей «первого сорта» и с гражданством Румынии (oameni buni), и всех остальных граждан Молдовы, патриотов и государственников, которым не будут давать отныне слова в родной стране.

Подобное отношение к гражданам страны недопустимо для госпожи Санду как лидера партии и вдвойне недопустимо как для избранного главы государства и верховного главнокомандующего.

Мы, жители Молдовы, не согласны с тем, что клятва на верность Румынии и ее интересам, не является проблемой, при отстаивании интересов Молдовы и ее граждан.

Мы, жители Молдовы, не согласны с превращением граждан Молдовы в граждан «второго сорта».

Мы полагаем, что в случае, когда гражданка Румынии игнорирует мнение граждан Молдовы – судебная инстанция может стать одним из решений возникающего конфликта интересов.

Обращение в ЦИК, обращение в СУД, обращение в Конституционный суд. Все законные меры по защите прав и интересов граждан Молдовы будут нами задействованы», — написал активист.

«Власть в Молдове должна и будет принадлежать жителям и гражданам Молдовы. Только так. До встречи в суде, госпожа Санду!» — подытожил Михаил Ахремцев.