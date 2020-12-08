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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 декабря 102565 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 декабря 102565 излечившихся
08 декабря
20:11 2020
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На сегодняшний день в стране 102565 человек прошли лечение и 2460 умерли от инфекции COVID-19. На 8 декабря в Молдове подтверждены 119204 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 8549 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 29620 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3899 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 288 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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