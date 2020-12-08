На сегодняшний день в стране 102565 человек прошли лечение и 2460 умерли от инфекции COVID-19. На 8 декабря в Молдове подтверждены 119204 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8549 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 29620 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3899 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 288 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).