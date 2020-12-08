В течение прошедшего дня, 8 декабря, зарегистрированы еще 22 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 70-летняя женщина из Бричанского района, 86-летняя женщина из Единецкого района, 75-летний мужчина из Новоаненского района, 81-летний мужчина из Флорештского района, 68-летняя женщина из Фалештского района, 62-летняя женщина из Фалештского района, 72-летний мужчина из Яловенского района, 45-летний мужчина из Сорокского района, 68-летний мужчина из Кишинева, 71-летний мужчина из Страшенского района, 60-летняя женщина из Кишинева, 77-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Бричанского района, 78-летний мужчина из Кишинева, 61-летняя женщина из Кишинева, 55-летняя женщина из Кишинева, 71-летняя женщина из Кишинева, 89-летний мужчина из Кишинева, 64-летний мужчина из Кишинева, 77-летняя женщина из Кишинева, 69-летняя женщина из Кишинева, 81-летняя женщина из Кишинева. На вечер 8 декабря 102565 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2460 человек умерли от инфекции.