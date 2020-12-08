Депутаты ПСРМ обсудили дополнения к налогово-бюджетным законопроектам, которые предстоит рассмотреть во втором чтении. В заседании фракции принял участие и президент страны Игорь Додон.

Отметим, что некоторые предложения к проектам стали следствием встреч депутатов с гражданами страны, которые состоялись в понедельник, 7 декабря. Парламентарии рассмотрели и предложения об улучшении и других законов, которые будут включены в повестку пленарного заседания парламента.

Также участники заседания обсудили перспективы диалога с другими парламентскими группами относительно юридических действий, необходимых для роспуска парламента и назначения досрочных выборов. ПСРМ подтвердила, что готова обсуждать поиск решений для этого со всеми парламентскими фракциями с тем, чтобы выборы состоялись в 2021 году.