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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПСРМ обсудили дополнения к проектам бюджета-2021

Депутаты ПСРМ обсудили дополнения к проектам бюджета-2021
08 декабря
16:46 2020
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Депутаты ПСРМ обсудили дополнения к налогово-бюджетным законопроектам, которые предстоит рассмотреть во втором чтении. В заседании фракции принял участие и президент страны Игорь Додон.

Отметим, что некоторые предложения к проектам стали следствием встреч депутатов с гражданами страны, которые состоялись в понедельник, 7 декабря. Парламентарии рассмотрели и предложения об улучшении и других законов, которые будут включены в повестку пленарного заседания парламента.

Также участники заседания обсудили перспективы диалога с другими парламентскими группами относительно юридических действий, необходимых для роспуска парламента и назначения досрочных выборов. ПСРМ подтвердила, что готова обсуждать поиск решений для этого со всеми парламентскими фракциями с тем, чтобы выборы состоялись в 2021 году.

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