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Газета "Кишиневские новости"

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Ошибка президента Санду на воскресном митинге протеста в Кишиневе

08 декабря
16:46 2020
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Эксперты и политологи продолжают анализировать воскресные протесты на центральной площади столицы. Вот что сказал в комментарии для eNews политолог Корнелиу Чуря.

«Ясно, что у Майи Санду не было намерения жестких действий, она хотела показать единение оппозиции. Главная задача протестов – оказать давление на правительство и Игоря Додона. А ее ошибка в том, что она не допустила других лидеров на трибуну. К тому же протест оказался малочисленным, организаторы ожидали больше».

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