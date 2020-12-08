Новоизбранный президент Майя Санду в эфире телеканала PRO TV Chişinău заявила, что, если правительство Иона Кику не уйдет добровольно в отставку, парламентская фракция Партии «Действие и солидарность» выдвинет вотум недоверия кабинету министров.

По словам интервьюируемой, в законодательном органе есть несколько фракций, которые хотели бы довести дело до внеочередных парламентских выборов. «Мы предлагаем им самое простое решение. Самый короткий путь к досрочным выборам. Мы делаем все возможное, в том числе вышли протестовать, чтобы повторить это требование», – пояснила Санду. Странный способ достучаться до оппонента. А нельзя было просто сесть вместе за чашкой чая и обсудить, как наилучшим способом отправить правительство в отставку и распустить парламент?