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Газета "Кишиневские новости"

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Санду нашла самый «короткий» путь к досрочным выборам в Молдове

08 декабря
16:06 2020
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Новоизбранный президент Майя Санду в эфире телеканала PRO TV Chişinău заявила, что, если правительство Иона Кику не уйдет добровольно в отставку, парламентская фракция Партии «Действие и солидарность» выдвинет вотум недоверия кабинету министров.

По словам интервьюируемой, в законодательном органе есть несколько фракций, которые хотели бы довести дело до внеочередных парламентских выборов. «Мы предлагаем им самое простое решение. Самый короткий путь к досрочным выборам. Мы делаем все возможное, в том числе вышли протестовать, чтобы повторить это требование», – пояснила Санду. Странный способ достучаться до оппонента. А нельзя было просто сесть вместе за чашкой чая и обсудить, как наилучшим способом отправить правительство в отставку и распустить парламент?

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