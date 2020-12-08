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Газета "Кишиневские новости"

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Румынского экс-президента Бэсеску не допустили в парламент

08 декабря
14:51 2020
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Бывший президент Румынии, председатель Партии «Народное движение» поторопился объявить о том, что его формирование после прошедших выборов попадает в стены двухпалатного парламента.

Политик написал на своей странице в социальных сетях, что «забрал свое золото с последних пяти избирательных участков в Республике Молдова». У нас в стране 31,74% граждан Румынии проголосовали за Бэсеску. Еще в воскресенье он утверждал, что вообще получит 7% голосов в Сенате и Палате депутатов. Однако, опять же пока по предварительным данным, Партия «Народное движение» не преодолевает пятипроцентный барьер и остается на улице, как и сам Бэсеску.

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