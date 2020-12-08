Министр внутренних дел Павел Войку рассказал на пресс-конференции о работе подчиненного ему ведомства, сообщает МОЛДПРЕС.

Отчет должен был прозвучать на пленарном заседании парламента, но оно не состоялось из-за отсутствия кворума. «Мы готовились вместе с государственными секретарями и даже хотели из первых рук представить результаты, полученные всеми подразделениями ведомства», – пояснил Войку. По его словам, количество преступлений в этом году, по сравнению с прошлым, снизилось на 12,6 процента, а число противоправных действий на 10 тысяч человек составило 62,4 случая по сравнению с 75 в 2019-м. Войку уверен в том, что доверие граждан к полиции в последнее время значительно выросло.