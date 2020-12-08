Депутат парламента от Партии «Действие и солидарность» Думитру Алайба обратился в Конституционный суд с просьбой дать оценку решениям коллег о возвращении территории бывшего Республиканского стадиона в собственность государства.

В социальных сетях народный избранник по этому случаю написал: «Дело не в геополитике. Речь идет о верховенстве закона. На мой взгляд, голосование ПСРМ-«Шор» нарушило как минимум четыре конституционных положения и не может иметь благородных намерений. Это не лоббирование интересов США. Это лоббирование верховенства закона и уважения Конституции». Удивительна вера Алайбы в волшебную силу слова. Депутат полагает, что ему достаточно, как герою некоторых американских фильмов, произнести: «это не то, что вы подумали», и все сразу решат: Алайба даже не думал «прогибаться» под США.