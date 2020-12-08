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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове ветеранам увеличат пособия с 1 января 2021 года

08 декабря
13:06 2020
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Нескольким категориям ветеранов увеличат размер выплат с 1 января 2021 года. Соответствующий закон и указ о его промульгации опубликованы сегодня в «Monitorul Oficial».

Таким образом, участники боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Молдовы, участники войны в Афганистане и на территории других стран будут получать пособия в размере 500 леев, на 200 леев больше, чем до сих пор. Этим правом воспользуются 26 350 человек.

В то же время лицам, получившим инвалидность в результате боевых действий, как и в результате аварии на Чернобыльской АЭС, размер выплат увеличен на 100 леев. Соответственно, суммы пособий составят 800 леев, 650 и 573 лея.

Повышение распространяется и на награжденных орденами и медалями за труд и военную службу во время Второй мировой войны. Размер выплаты составит 275 леев.

Проект предусматривает предоставление права на получение ежемесячного пособия в размере 700 леев лицам, задействованных местными властями в сборе военного снаряжения и техники, разминировании территории и объектов времён Второй мировой войны.

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