Избранная президент Санду руководствуется странной логикой, утверждая, что виновными в том, что тысячи людей вышли на площадь во время пандемии, является власть, а не организаторы протеста, считает журналист Валерий Реницэ.

«Нас не должно удивлять такое искаженное мышление, потому что оно было использовано Майей Санду неоднократно. Так, виновным в ее вранье об отравлении ртутью является не она, а политический оппонент. Виноваты в срежиссированной отставке с поста премьера – не она, а те, кто не хотел подчиняться незаконным действиям.

Единственным объяснением абсурда такого поведения могла бы быть вера. Знаем, что новоизбранный президент находится в сложных отношениях с православием из-за симпатий к LGBT. Буддистская доктрина разработала логику, которая позволяет оперировать без противоречий противоречивыми понятиями. Так что одно из двух: или буддизм или все же рецидив отравления в отсутствие такового», – написал Реницэ.