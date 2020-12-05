Долгое время принято было делить людей на два хронотипа (ритм работы биологических часов в мозгу, регулирующих деятельность всех систем организма) – «жаворонков» и «сов». На самом деле такое деление справедливо далеко не для всех.

Физиологи из российского университета Дружбы народов провели исследование и выяснили, что в действительности существует как минимум шесть хронотипов. В исследовании приняли участие около 2300 участников, поэтому его можно считать достаточно представительным.

Были получены следующие результаты:

– те, кто более активны в первой половине дня (традиционные «жаворонки») – их оказалось тринадцать процентов, это утренний тип;

– те, кто, наоборот, в первой половине дня совершенно расслаблены, а к вечеру, наоборот, активизируются (традиционные «совы») – таких набралось почти вдвое больше, двадцать четыре процента, это тип вечерний;

– люди из высокоактивного типа не знают спадов в течение всего дня, их девять процентов;

– умеренно активный тип весь день, наоборот, обходятся без особых подъемов энтузиазма, таких шестнадцать процентов;

– обнаружились и два дневных типа – сонный (восемнадцать процентов) активен с утра, потом наступает спад, а потом активность возвращается к среднему уровню, и активный, который становится таковым к середине дня, а потом наблюдается некоторый спад (пятнадцать процентов).

А примерно пять процентов испытуемых вообще не смогли отнести себя ни к одному из этих хронотипов, рассказал «Science Alert».

Правда, эти выявленные хронотипы скорее можно назвать идеальными. Потому что современные условия жизни заставляют абсолютное большинство людей становиться «голубями» – вставать рано, а ложиться поздно, и трудиться весь день, независимо от того, на что настроены биологические часы.