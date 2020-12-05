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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Придумана «микролаборатория» для быстрой диагностики болезней

05 декабря
17:21 2020
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Полимеразная цепная реакция – один из самых надежных способов выявить наличие в организме вирусов и бактерий. Особенно такой анализ актуален сейчас, во время пандемии. Но выполнить его сложно, и результатов приходится ждать достаточно долго.

Специалисты Имперского колледжа в Лондоне разработали своеобразную «микролабораторию», помещающуюся на чипе, способную обработать анализ и выдать результат в течение нескольких минут. В чипе, созданном из кремния, заключены датчики, анализирующие ДНК, определяющие температуру, а также специальный нагреватель. Питается устройство от обычного аккумулятора для смартфона, зарядки хватает на тридцать пять минут.  

Чип уже испытан при выявлении инфекционных заболеваний у животных, а также для определения синтетического аналога генетического материала коронавируса. Испытания прошли успешно. В перспективе планируется монтировать чип на портативные анализаторы уровня сахара в крови. Тогда каждый человек сможет в домашних условиях самостоятельно провести диагностику – присутствует ли в их организме вирусная или бактериальная инфекция, включая коронавирус. Особенно важно это в условиях, когда при посещении медицинского учреждения в условиях пандемии существует опасность заразить других, сообщает eurekalert.org.       

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