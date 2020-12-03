На сегодняшний день в стране 97549 человек прошли лечение и 2363 умерли от инфекции COVID-19. На 3 декабря в Молдове подтверждены 112307 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7080 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 27450 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3584 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 302 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).