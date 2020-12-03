Бывший вице-премьер-министр Александр Муравский прокомментировал поведение депутата ПДС Игоря Гросу, который сегодня в парламенте варварски крушил имущество.

«И вот это, которое ранее блокировало дорогу к избирательным участкам, называло сограждан сепаратистами, плескало воду на трибуну и депутатов парламента, являлось заместителем министра ОБРАЗОВАНИЯ, сейчас является заместителем председателя партии PAS и председателем фракции партии PAS в парламенте Республики Молдова…

Хамло остаётся хамлом, какие бы костюмы ни носило и какие бы должности ни занимало», – написал Муравский в социальной сети.

Напомним, что депутаты ПДС спровоцировали сегодня беспрецедентный хаос на заседании парламента. Они кричали, свистели, организовывали стычки. А апогеем стал разгром депутатами ПДС парламентской техники. Представители ПДС с остервенением вырывали микрофоны, а один из лидеров ПДС умышленно вылил воду на оборудование, чтобы вывести его из строя.

Уточним, что здание парламента и находящееся там имущество принадлежит народу Молдовы. Больше того, все оплачивается из государственного бюджета, а значит ущерб, причиненный ПДС на десятки или сотни тысяч леев, будет оплачен налогоплательщиками.