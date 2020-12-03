Руководители всех важных госведомств, которые оказались на этих должностях во время правления Плахотнюка, могут лишиться своих постов. Депутаты ПСРМ зарегистрировали законодательную инициативу «О люстрации и очистке государства от олигархического влияния». Такой проект представил во время брифинга для СМИ социалист Василе Боля.

«8 июня 2019 года парламент одобрил декларацию о захваченном государстве. Парламент высказал позицию относительно всего, что произошло в период 2016-2019 годов, и как следствие начался процесс очищения захваченных режимом Влада Плахотнюка институтов. Но мы знаем, что после этого процесс был остановлен. Мы предлагаем этот проект, чтобы продолжить процесс деолигархизации, чтобы не позволить реванша олигархов и возвращения режима. Таким образом, предлагаем, чтобы лица, назначенные в должности режимом в период с 20 января 2016 – 8 июня 2019 г. были уволены», – заявил Боля.

Социалист перечислил ведомства, глав которых следует освободить от должности. Речь идет о таких структурах как Совет по аудиовизуалу; Агентство по персональным данным; Комиссия по ценным бумагам; Агентство по неподкупности; глава и зам. губернатора Национального Банка; Агентство по регулированию в энергетике; Агентство по регулированию в телекоммуникациях; Агентство по оспариванию споров; Совет по конкуренции; Агентство по борьбе с отмыванием денег.