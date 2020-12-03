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Газета "Кишиневские новости"

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Лица «архитекторов хаоса» в парламенте Молдовы

Лица «архитекторов хаоса» в парламенте Молдовы
03 декабря
20:46 2020
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Депутат ПСРМ Григоре Новак показал на фото тех, кто спровоцировал сегодня в парламенте хаос. Речь идет о Павле Филипе и Дмитрии Дьякове из ДПМ, фине Плахотнюка Андриане Канду и Владимире Чеботаре из Pro Moldova, Михае Попшое, Игоре Гросу, Думитру Алайбе, Серджиу Литвиненко и Раду Мариане из ПДС Майи Санду, а также Ливиу Вовке из «Платформы DА».

«Архитекторы сегодняшнего хаоса в парламенте Молдовы советуются, планируют следующие спектакли и, главное, удовлетворенно улыбаются, наблюдая за созданным ими хаосом. Смотрят на то, как удалось поломать имущество, принадлежащее народу (микрофоны, компьютеры, мониторы и т.д.) (…) И эти же депутаты со всех трибун и на всех телеканалах обманывают людей, мол, они не создавали никаких альянсов – формальных или неформальных», – написал Новак в социальной сети.

Депутат ПСРМ подчеркнул, что эта группировка в течение трех недель совместно голосует и координирует свои действия, также совместно обманывая верящих им людей.

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