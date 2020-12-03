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Газета "Кишиневские новости"

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Кто возместит сломанные депутатами ПДС микрофоны в парламенте

03 декабря
16:46 2020
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Депутаты ПДС спровоцировали сегодня беспрецедентный хаос на заседании парламента

Крики, свист, прямые стычки – так себя вели те, кто с трибун призывает нас жить, как в Европе… А итогом стало уничтожение депутатами ПДС, большинство из которых бывшие члены НПО, парламентской техники. Пока некоторые из них по-варварски вырывали микрофоны в президиуме, Гросу, один из лидеров ПДС, «прославившийся» на выборах агрессией против граждан, проживающих в Приднестровье, как будто бы, пребывая в белой горячке, яростно поливал водой оборудование и коллег-парламентариев.

Уточним, что как здание парламента, так и находящиеся там имущество принадлежит народу Молдовы. Больше того, все оплачивается из государственного бюджета, а значит ущерб, причиненный ПДС на десятки или сотни тысяч леев, должен быть оплачен налогоплательщиками. Впрочем, может быть, новый президент, увидев в интернете устроенную ее депутатами вакханалию, потребует возмещения с тех, кто это безобразие устроил. Но, как говорится, свежо предание, а верится с трудом.

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