Парламент в первом чтении проголосовал за Законопроект о функционировании языков на территории Молдовы, разработанный группой депутатов-социалистов.

Согласно документу, статус государственного языка призван укреплять суверенитет Молдовы, создавая необходимые условия для своего полного внедрения во все сферы политической, экономической, социальной и культурной жизни.

В то же время обеспечивается соблюдение права граждан изучать и использовать родной язык, способствовать развитию национальных культур.