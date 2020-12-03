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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Закон о функционировании языков в Молдове одобрен в первом чтении

03 декабря
16:46 2020
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Парламент в первом чтении проголосовал за Законопроект о функционировании языков на территории Молдовы, разработанный группой депутатов-социалистов.

Согласно документу, статус государственного языка призван укреплять суверенитет Молдовы, создавая необходимые условия для своего полного внедрения во все сферы политической, экономической, социальной и культурной жизни.

В то же время обеспечивается соблюдение права граждан изучать и использовать родной язык, способствовать развитию национальных культур.

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