Музей современного искусства MO Muziejus в Вильнюсе вывесил на улице плакат из своей коллекции под названием «Почему так сложно любить?» с фото гомосексуальной пары, сообщает Delfi.

Произведение нетронутым долго не простояло, неизвестные облили его красной краской. «MO Muziejus на своих выставках приглашает обсуждать важные для общества темы. Это один из способов осмысления жизни, обсуждения проблемных вопросов. Все искусство о нас – даже тогда, когда речь идет о темах, которых мы стараемся избегать или умолчать. Этот акт только показал, что некоторые вопросы в нашем обществе все еще сложные, а мы не настолько зрелые, чтобы принять это», – так прокомментировала поступок хулиганов директор музея Милда Иванаускене. Автор серии гомо-фотографий Унгюс Гелгуда сожалеет о том, что в Литве многие страдают гомофобией.