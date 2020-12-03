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Газета "Кишиневские новости"

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Вильнюс открыл границы для “преследуемых” белорусов

03 декабря
16:46 2020
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Литва будет бесплатно выдавать визы гражданам Белоруссии, которые «подвергаются преследованиям со стороны властей», сообщает TUT.BY.

Инициатором такого решения стало министерство иностранных дел Литвы. «Из-за насилия, совершаемого белорусским режимом против граждан, и массовых нарушений прав человека все больше граждан Белоруссии, ищущих убежища и временной защиты, хотят приехать в Литву. Для въезда и пребывания в Литве на более долгий срок белорусам необходимо получить долгосрочную визу, за которую взимается сбор в размере 60 евро. Отныне плата не взимается», – объявил исполняющий обязанности премьера Саулюс Сквернялис.

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