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Газета "Кишиневские новости"

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В Верховном совете Приднестровья 33 депутата вместо 43-х

03 декабря
16:16 2020
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На левобережье Днестра, в Тирасполе, прошло последнее пленарное заседание депутатов Верховного Совета (ВС) VI созыва, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Народные избранники решили в этом году, что если население региона сокращается, то логично было бы уменьшить и число законодателей. Поэтому на выборах 29 ноября избирали не, как ранее, 43 депутата, а 33 – на 10 меньше. При этом в Верховном совете будут представлены в большинстве своем знакомые лица, а именно 31 человек в ВС VII созыва заседал уже в прошлом парламенте. Новичков двое: Борис Герман, депутат от города Дубоссары, и Степан Степанов, представитель села Суклея, примыкающего к Тирасполю.

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