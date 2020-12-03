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Газета "Кишиневские новости"

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Венгерский евродепутат оказался геем и наркоманом

03 декабря
16:16 2020
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Депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер подал в отставку после того, как бельгийская полиция задержала его на проходившей в Брюсселе гей-вечеринке, сообщает Би-Би-Си.

Пикантности ситуации придает тот факт, что народный избранник состоит в правящей партии Фидес, которая выступает за сохранение семейных и христианских ценностей, а также против усыновления детей однополыми парами. В бельгийской прокуратуре рассказали, что жители одного из домов пожаловались правоохранительным органам на шум и нарушение карантинных правил в одной из квартир. Полицейские обнаружили в ней свыше двух десятков мужчин, на некоторых не было одежды. Йожеф Сайер бежал с вечеринки по водосточной трубе и был задержан уже на улице. «В его рюкзаке были обнаружены наркотики. Этот человек не смог предъявить удостоверение личности. Его доставили по адресу проживания, и он показал дипломатический паспорт», – говорится в сообщении прокуратуры.

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