Исполнительный комитет Гагаузской автономии выделил задним числом, на октябрь, 823 тысячи леев на единовременные выплаты по рождению ребенка, сообщает Gagauzinfo.

Традиционно самая высокая рождаемость в регионе в его столице, городе Комрат, в октябре в нем появились на свет 33 малыша. В этом населенном пункте уже много лет подряд отмечается естественный прирост населения. В городе Чадыр-Лунга родилось 23 ребенка, а в селе Конгаз – 15. В Гагаузии к республиканским выплатам дополнительно идут и региональные. За первого ребенка – 4500 леев, за второго – 6000, за двойню – 20000, тройню – 50000.