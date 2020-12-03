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Газета "Кишиневские новости"

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В Гагаузии стимулируют рождаемость деньгами

03 декабря
16:16 2020
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Исполнительный комитет Гагаузской автономии выделил задним числом, на октябрь, 823 тысячи леев на единовременные выплаты по рождению ребенка, сообщает Gagauzinfo.

Традиционно самая высокая рождаемость в регионе в его столице, городе Комрат, в октябре в нем появились на свет 33 малыша. В этом населенном пункте уже много лет подряд отмечается естественный прирост населения. В городе Чадыр-Лунга родилось 23 ребенка, а в селе Конгаз – 15. В Гагаузии к республиканским выплатам дополнительно идут и региональные. За первого ребенка – 4500 леев, за второго – 6000, за двойню – 20000, тройню – 50000. 

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