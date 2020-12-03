Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания с участием министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса, состоявшегося 2 декабря, заявил о поддержке территориальной целостности Республики Молдова, сообщает агентство IPN.

На пресс-конференции глава Блока обвинил Кремль в нарушении международных правил и призвал Москву вывести свои вооруженные силы из Приднестровья. «Мы видим, как Россия развернула войска, нарушив желания разных правительств в нашем регионе, видим, как Россия незаконно аннексировала Крым, как продолжает дестабилизировать восток Украины, как российские войска находятся в регионах Грузии, а также в Молдове, в Приднестровье», – обличал Столтенберг.

Главе НАТО для информации: к 1991 году 14 армия РФ в Приднестровье насчитывала свыше 22 тысяч солдат и офицеров. С тех пор там было расформировано 37 воинских частей. Вывезено 28 эшелонов с боевой и инженерной техникой. Военно-транспортной авиацией отправлено в Россию 12 баллистических ракет Р-17. Сегодня в Приднестровье чуть более тысячи солдат и офицеров Оперативной группы Российских войск и миротворцев. Где Столтенберг увидел, как РФ «развернула войска» в Приднестровье, остается загадкой. Возможно, разведка НАТО плохо работает.