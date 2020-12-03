Узбекистан, как ранее и Республика Молдова, получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает Podrobno.uz.

Это случится на заседании Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет в конце текущего года. «Узбекистану в декабре официально будет присвоен статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Рассчитываем, что сотрудничество с Узбекистаном уже в новом формате получит дальнейшее развитие», – отметил глава департамента Минпромторга России Михаил Анисимов, выступая на онлайн-конференции «Промышленный диалог: Россия и Узбекистан». По данным местного Центра экономических исследований и реформ, 74% жителей страны поддерживают ее вступление в ЕАЭС.