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Газета "Кишиневские новости"

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Ташкент присоединяется к Кишиневу

03 декабря
16:16 2020
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Узбекистан, как ранее и Республика Молдова, получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает Podrobno.uz.

Это случится на заседании Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет в конце текущего года. «Узбекистану в декабре официально будет присвоен статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Рассчитываем, что сотрудничество с Узбекистаном уже в новом формате получит дальнейшее развитие», – отметил глава департамента Минпромторга России Михаил Анисимов, выступая на онлайн-конференции «Промышленный диалог: Россия и Узбекистан». По данным местного Центра экономических исследований и реформ, 74% жителей страны поддерживают ее вступление в ЕАЭС.

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