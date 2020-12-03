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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровье против вывода российских войск из региона

03 декабря
16:16 2020
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В интервью российской «Парламентской газете» глава Приднестровья Вадим Красносельский призвал политиков Кишинева «не тратить время на заведомо бесперспективные дискуссии», сообщает ИНФОТАГ.

Так интервьюируемый отреагировал на идею новоизбранного президента Молдовы Майи Санду заменить миротворцев в регионе на гражданских наблюдателей от ОБСЕ, а Оперативную группу российских войск вернуть домой. «Не думаю, что громкие декларации, созвучные политическим требованиям отдельных стран – членов НАТО о нейтрализации российского военного присутствия в Приднестровье, будут способствовать продвижению в этом вопросе», – отметил в интервью Красносельский.

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