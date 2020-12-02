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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Носители разных языков по-разному чувствуют боль

02 декабря
20:26 2020
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Оказывается, носители разных языков и, соответственно, различных культур и боль ощущают не одинаково. Это выяснилось в ходе эксперимента, проведенного психологами из Университета Майами в США. К участию в нем пригласили восемьдесят человек, владеющих английским и испанским языками, один из которых был для них не родным.

Каждому из испытуемых с их согласия причиняли боль, а затем спрашивали об их ощущениях. Отвечать нужно было, переходя с одного языка на другой. Одновременно фиксировались физиологические реакции участников. В результате исследователи установили, что, когда люди говорили на своем родном языке, они описывали свои ощущения как более интенсивные, в отличие от ответов на втором языке, даже если владели им свободно.

Ученые объясняют это тем, что в одних языках для выражения чувств, ощущений и переживаний имеется больше определений, чем в других, сообщает Naked-science.

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