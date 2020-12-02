Специалисты непрерывно выясняют все новые подробности о том, как наш мозг реагирует на те или иные явления. Так, исследователи из Массачусетского технологического института в США обнаружили, что у голода и одиночества общая нейронная основа.

К участию в эксперименте привлекли четыре десятка студентов. Их на десять часов изолировали в помещении без окон, запретили пользоваться телефонами и питаться за пределами комнаты. Продукты приносил специальный курьер, общаться с которым тоже было запрещено.

После этого испытуемым провели процедуру компьютерной томографии. В результате ученые обнаружили, что при виде веселой компании и поглощающего еду голодного человека возбуждалась одна и та же область мозга. То есть голод эмоциональный оказался практически равен голоду физическому, сообщает Inshe.tv