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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Нашему мозгу все равно – голод или одиночество

Нашему мозгу все равно – голод или одиночество
02 декабря
20:26 2020
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Специалисты непрерывно выясняют все новые подробности о том, как наш мозг реагирует на те или иные явления. Так, исследователи из Массачусетского технологического института в США обнаружили, что у голода и одиночества общая нейронная основа.

К участию в эксперименте привлекли четыре десятка студентов. Их на десять часов изолировали в помещении без окон, запретили пользоваться телефонами и питаться за пределами комнаты. Продукты приносил специальный курьер, общаться с которым тоже было запрещено.

После этого испытуемым провели процедуру компьютерной томографии. В результате ученые обнаружили, что при виде веселой компании и поглощающего еду голодного человека возбуждалась одна и та же область мозга. То есть голод эмоциональный оказался практически равен голоду физическому, сообщает Inshe.tv

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