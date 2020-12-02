В течение прошедшего дня, 2 декабря, зарегистрированы еще 20 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летний мужчина из Кишинева, 72-летний мужчина из Кишинева, 47-летний мужчина из Кишинева, 38-летний мужчина из района Дрокия, 70-летний мужчина из Фалештского района, 61-летняя женщина из Кишинева, 61-летняя женщина из Каушанского района, 76-летний мужчина из Глодянского района, 65-летний мужчина из Вулканештского района, 79-летний мужчина из Сорокского района, 72-летняя женщина из Сорокского района, 55-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 58-летний мужчина из Кишинева, 54-летний мужчина из Кишинева, 81-летний мужчина из Единецкого района, 65-летняя женщина из Кишинева, 69-летняя женщина из муниципия Бельцы, 69-летний мужчина из муниципия Бельцы, 37-летняя женщина из Каларашского района, 78-летний мужчина из Каушанского района. На вечер 2 декабря 96711 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2343 человека умерли от инфекции.