На сегодняшний день в стране 96711 человек прошли лечение и 2343 умерли от инфекции COVID-19. На 2 декабря в Молдове подтверждены 110580 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 6084 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 30569 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3728 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 279 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).