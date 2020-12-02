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Газета "Кишиневские новости"

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Батрынча: Поддельное видео с Додоном попало к Реницэ от Плахотнюка

02 декабря
19:51 2020
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«Андриан Канду подтверждает, что поддельные кадры с Игорем Додоном попали к Реницэ от Плахотнюка. Мы говорили об этом много раз. О том, что такое Плахотнюк мог поручить только проверенному временем слуге. Смешно, что этот гражданин Реницэ претендует на уважение и хороший имидж. И наша «независимая» пресса продвигает его лживые послания», – написал Батрынча в социальной сети.

Поясним, что председатель Pro Moldova Андриан Канду вчера заявил, что Влад Плохотнюк способствовал победе Майи Санду на президентских выборах. Политик дал понять, что видеокадры, на которых Игорь Додон якобы получает пакет от бывшего лидера ДПМ, Реницэ получил именно от Плахотнюка.

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