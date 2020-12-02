В своем послании президент Игорь Додон отметил особое значение даты 2 декабря 1917 года в истории молдавской государственности.

«В то время, в революционных условиях 1917 года, широкие массы населения Бессарабии выступали за возрождение молдавской государственности и национальное самоопределение. По инициативе молдавских солдат, крестьян, рабочих, духовенства, политических партий и общественных организаций 2 декабря 1917 года в Кишиневе была провозглашена Молдавская Демократическая Республика», – сказал Игорь Додон.

Как отметил президент Игорь Додон, провозглашение Молдавской Демократической Республики – событие большого символического значения, которое напоминает нам о том, что у молдаван всегда было желание восстановить свою независимость, обеспечить свою государственность и управлять своей территорией.

«Я рад, что именно во время моего пребывания в должности мы смогли организовать 2 декабря 2017 года под эгидой президента Республики Молдова праздничное мероприятие, приуроченное к 100-летию провозглашения Молдавской Демократической Республики», – отметил глава государства.