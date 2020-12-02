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Газета "Кишиневские новости"

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Профильная комиссия парламента одобрила налоговую политику на 2021 год

02 декабря
14:36 2020
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Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам одобрила проект налогово-бюджетной политики в Молдове на 2021 год.

Документ содержит как меры по снижению налогового давления, так и новые механизмы субсидирования.

Среди предложенных мер числятся: единообразие ставок налога на доход, увеличение размера освобождений для физлиц, в т.ч. на 50% для отдельных категорий граждан, снижение с 18% до 12% ставки подоходного налога для тех, кто работает в сфере юстиции, увеличение сроков применения налоговых льгот по налогу на доход для сектора IT, изменение режима НДС в сельском хозяйстве и применение сниженной ставки для удобрений параллельно с применением той же ставки для первичной продукции, снижение ставки НДС с 15% до 12% для сферы HoReCa.

Также документ предусматривает расширение программы возмещения НДС до 30 сентября 2021 года для производителей, пострадавших от засухи, внедрение механизма субсидий при создании новых рабочих мест для молодежи и возвращающихся из-за рубежа.

Сумма ассигнований на эти цели составит 200 млн. леев. Предусмотрено и увеличение выплат медицинскому персоналу на 30%. Дополнительно законопроект содержит и предложения по укреплению финансовой автономии местных властей путем отмены льготы в размере 15% при оплате налога на недвижимость, наделение местных властей правом устанавливать ставку данного налога в размере от 0,05% до 0,4%.

Проект налогово-бюджетной политики на 2021 год обсуждался с местными властями, бизнес-ассоциациями, патронатами, профсоюзами и партнерами по развитию.

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