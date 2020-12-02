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Газета "Кишиневские новости"

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Проект госбюджета-2021 поддержан профильной парламентской комиссией

02 декабря
14:36 2020
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Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам одобрила законопроект о госбюджете на 2021 год. Министр финансов Серджиу Пушкуцэ заявил, что документ разрабатывался с учетом беспрецедентного влияния пандемии и засухи на национальную экономику. По словам чиновника, ожидается, что 2021 год станет годом восстановления ущерба, нанесенного в нынешнем году. Так, в 2021 году запланирован экономический рост на 4,7%, увеличение экспорта на 12,6%, а импорта – на 14,3%.

Доходы бюджета составят 41,41 млрд леев, на 4,2 млрд больше, чем в 2020 г. Расходы – 55,39 млрд леев, на 2,2 млрд больше, чем в нынешнем году. Дефицит бюджета ожидается в размере 13,9 млрд леев.

Основными целями при реализации госбюджета станут такие сферы как поддержка предпринимательства, здравоохранение, социальная политика.

Так, в 2021 году будет продолжена практика субсидий при создании рабочих мест, субвенции процентных ставок по кредитам для экономических агентов, выделение льготных займов малым и средним предприятиям, возмещение НДС в счет выплаты налогов по зарплате в сельском хозяйстве.

Также законопроект предусматривает постепенное выравнивание зарплат в бюджетной сфере. Будет продолжена поддержка медперсонала, которому увеличат зарплату на 30% с 1 января 2021 года.

Парламентариям предстоит обсудить и одобрить документ.

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