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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Тасмании теперь вся энергетика – «зеленая»

В Тасмании теперь вся энергетика – «зеленая»
01 декабря
15:46 2020
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Тасмания – островной штат Австралии. Здесь всегда основное большинство электроэнергии получали за счет гидроэлектростанций. Тем не менее частично для этих целей приходилось импортировать газ и уголь. Однако теперь с этим покончено. Все энергоснабжение осуществляется в результате работы не только гидро- но и ветряных электростанций.

Тасмания стала первым полностью «зеленым» штатом Австралии. Да и вообще таких территорий на планете всего несколько – Шотландия, Исландия и Коста-Рика. А строительство ветряных турбин на острове продолжается и, по заявлению властей штата, уже в следующем году экологически чистой энергии будет производиться значительно больше, чем необходимо полумиллионному населению. Поэтому планируется начать экспорт излишков в материковую Австралию и даже за рубеж. Это будет экономически выгодно и позволит, к тому же, создать новые рабочие места, сообщает Hromadske.ua.

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