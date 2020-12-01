Как известно, после поражения Германии во Второй мировой войне многие нацистские преступники сумели избежать трибунала и укрылись в Южной Америке, в частности, в Аргентине. Рассекреченные документы американского Федерального бюро расследования утверждают, что туда же должен был перебраться и сам Гитлер.

И вот недавно в шестистах милях от столицы Аргентины Буэнос-Айреса два ветерана американских спецслужб в пустынной местности действительно обнаружили бункер, который мог быть «секретным убежищем» фюрера. О находке сообщили археологам.

Прямых доказательств пребывания Гитлера там не нашли. Но то, что бункер предназначался нацистам, сомнения не вызывает. Подтверждением тому служат фото Гитлера и Муссолини, а также коробка золотых монет, отчеканенных в Германии в тысяча девятьсот сороковом году.

Опубликованы свидетельства Брунгильды Помзель, секретаря знаменитого министра пропаганды Йозефа Геббельса. Она вспоминает о том, что в ее обязанности входило регулярно следить за тем, чтобы в бункере не возникал дефицит алкогольных напитков, которые те, кто скрывался в убежище, потребляли в немереных количествах, сообщает британское издание «Express».