Официального запроса от Молдовы о замене российских миротворцев в Приднестровье на гражданских наблюдателей ОБСЕ в Председательство Албании в ОБСЕ не поступало, сообщил представитель ОБСЕ 30 ноября агентству РИА Новости.

Представитель ОБСЕ пояснил, что в организации известно о высказываниях официальных лиц Республики Молдовы по поводу замены находящихся в Приднестровье российских миротворцев.

«Окончательное решение в этом деле потребует согласия всех 57 стран-членов ОБСЕ», – добавил представитель албанского председательства.

Напомним, что вчера избранный президент Майя Санду вновь заявила о том, что российские войска, выполняющие миротворческую миссию в Приднестровье, должны быть выведены с этой территории. Российских миротворцев президент Молдовы предлагает заменить на гражданских наблюдателей ОБСЕ.