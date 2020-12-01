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Газета "Кишиневские новости"

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ОБСЕ не получала запроса от Молдовы о замене российских миротворцев

01 декабря
13:36 2020
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Официального запроса от Молдовы о замене российских миротворцев в Приднестровье на гражданских наблюдателей ОБСЕ в Председательство Албании в ОБСЕ не поступало, сообщил представитель ОБСЕ 30 ноября агентству РИА Новости.

Представитель ОБСЕ пояснил, что в организации известно о высказываниях официальных лиц Республики Молдовы по поводу замены находящихся в Приднестровье российских миротворцев.

«Окончательное решение в этом деле потребует согласия всех 57 стран-членов ОБСЕ», – добавил представитель албанского председательства.

Напомним, что вчера избранный президент Майя Санду вновь заявила о том, что российские войска, выполняющие миротворческую миссию в Приднестровье, должны быть выведены с этой территории. Российских миротворцев президент Молдовы предлагает заменить на гражданских наблюдателей ОБСЕ.

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