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Газета "Кишиневские новости"

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В Румынии будет большой праздник, но… без танков

В Румынии будет большой праздник, но… без танков
30 ноября
16:11 2020
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В этом году 1 декабря, в Национальный день, из-за коронакризиса в Бухаресте у Триумфальной арки не состоится традиционный военный парад, сообщает «Международное румынское радио».

В столице пройдет небольшое мероприятие, на которое приглашены зарубежные дипломаты и румынские медики. Закрытые собрания с минимальным количеством участников по случаю Национального дня Румынии пройдут в крупных городах страны. Министерство иностранных дел к празднику разместило на своем веб-сайте видео с выступлениями румынских артистов, исторические документы, познавательные ролики. В 1918 году, 1 декабря, после распада Австро-Венгерской империи Трансильвания вошла в состав Румынии. 

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