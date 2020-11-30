В этом году 1 декабря, в Национальный день, из-за коронакризиса в Бухаресте у Триумфальной арки не состоится традиционный военный парад, сообщает «Международное румынское радио».

В столице пройдет небольшое мероприятие, на которое приглашены зарубежные дипломаты и румынские медики. Закрытые собрания с минимальным количеством участников по случаю Национального дня Румынии пройдут в крупных городах страны. Министерство иностранных дел к празднику разместило на своем веб-сайте видео с выступлениями румынских артистов, исторические документы, познавательные ролики. В 1918 году, 1 декабря, после распада Австро-Венгерской империи Трансильвания вошла в состав Румынии.