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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровцы выбрали себе старый-новый Верховный Совет

30 ноября
16:11 2020
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Центризбирком Приднестровья опубликовал предварительные итоги выборов в Верховный Совет региона, на 33 мандата народных избранников, претендовали 45 кандидатов.

В 23 округах выборы были почти безальтернативными. «Почти», потому что приднестровцы могут в бюллетенях поставить галочку напротив пункта «Против всех кандидатов». Из вновь выбранных депутатов 31 человек заседал в прошлом составе Верховного Совета. Большинство осталось за депутатами, представляющими партию «Обновление», за которой стоит холдинг «Шериф». Из-за того, что итоги голосования были предсказуемы, а может из-за пандемии коронавируса, явка оказалась небольшой – 27,79%. Самыми пассивными были жители города Бендеры – 20,69%. Минимальный порог явки на выборах в Приднестровье не предусмотрен.   

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