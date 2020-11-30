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Газета "Кишиневские новости"

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Узбекские педагоги получат новые льготы

Узбекские педагоги получат новые льготы
30 ноября
16:06 2020
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Узбекские педагоги будут выходить на пенсию на пять лет раньше, чем остальные сограждане, а также получат ряд льгот, сообщает Podrobno.uz

Министерством юстиции разработан закон «О статусе педагогического работника». А таковых в Узбекистане около полумиллиона. Предполагается, что педагогов освободят от уплаты госпошлины при обращении в суд, будут предоставлять годовой отпуск на 56 дней, бесплатно вакцинировать, не привлекать на работы и собрания, не связанные с прямыми обязанностями.    

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